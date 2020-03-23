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23 березня • оновлено в 10:34
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У Черкаській області зафіксували перший випадок коронавірусу

19.9т
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У Черкаській області зафіксували перший лабораторно підтверджений випадок інфікування коронавірусом COVID-2019.

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Про це у Facebook повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар.

"Пацієнт у задовільному стані. Він перебуває під постійним наглядом лікарів інфекційного відділення Уманської міської лікарні. Медики діють згідно з відпрацьованим алгоритмом МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнанням", – йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Чиновник додав, що сім'я зараженого також перебуває під наглядом медиків.

"В області діє оперативний штаб. Всі профільні служби працюють у режимі 24/7. Наголошуємо, дотримуйтесь карантину, простих правил гігієни і зберігайте спокій", – акцентував Боднар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 березня коронавірус накрив уже більше 180 країн. В Україні виявлено вже 73 випадки зараження.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Роман Боднар
Місце
Україна Черкаси
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Livesey David
Livesey David
От це добре!
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