У Черкаській області зафіксували перший лабораторно підтверджений випадок інфікування коронавірусом COVID-2019.
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Про це у Facebook повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар.
"Пацієнт у задовільному стані. Він перебуває під постійним наглядом лікарів інфекційного відділення Уманської міської лікарні. Медики діють згідно з відпрацьованим алгоритмом МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнанням", – йдеться у повідомленні.
Коронавірус в Україні
Чиновник додав, що сім'я зараженого також перебуває під наглядом медиків.
"В області діє оперативний штаб. Всі профільні служби працюють у режимі 24/7. Наголошуємо, дотримуйтесь карантину, простих правил гігієни і зберігайте спокій", – акцентував Боднар.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 березня коронавірус накрив уже більше 180 країн. В Україні виявлено вже 73 випадки зараження.
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