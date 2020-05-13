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14 травня • оновлено в 17:24
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У Черкаській області 9 травня відкрили музей беркутівців. Фото

3.3т
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У селі Межиріч Черкаської області відкрили музей, присвячений бійцям колишнього спецпідрозділу МВС "Беркут", які загинули під час Революції Гідності.

Як повідомляє місцеве видання "Дзвін", відкриття відбулося 9 травня – на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

У Черкаській області 9 травня відкрили музей беркутівців

У Черкаській області 9 травня відкрили музей беркутівців

dzvin.media

На відкритті були присутні нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Василь Німченко, голова черкаського осередку ОПЗЖ Юлія Погостінська і депутат облради від партії "Відродження" Олег Кашко. Ініціатором створення музею виступив колишній міліціонер Григорій Марченко.

У Черкаській області 9 травня відкрили музей беркутівців

У Черкаській області 9 травня відкрили музей беркутівців

dzvin.media

Серед експонатів були представлені гумові кийки, наручники, шеврони і плакат, присвячений загиблим беркутівцям у період із листопада 2013 року по березень 2014 року.

У Черкаській області 9 травня відкрили музей беркутівців

У Черкаській області 9 травня відкрили музей беркутівців

dzvin.media

Зазначається, що представники "Демократичної сокири" звернулися до прокуратури області, Служби безпеки та голови Черкаської ОДА з проханням звернути увагу на цей музей.

У Черкаській області 9 травня відкрили музей беркутівців

У Черкаській області 9 травня відкрили музей беркутівців

dzvin.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці квітня колишньому беркутівцю оголосили підозру в насильстві проти учасників Революції Гідності в листопаді 2013 року.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Євромайдан
Місце
Україна
Тег
Беркут
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
0краина не когда небыла единой и уже не будут .
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