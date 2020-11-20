У Черкасах жінка з COVID-19 народила під закритою лікарнею: батько розповів нові подробиці

До жінки, яка через підтверджений COVID-19 народила прямо на землі під будівлею лікарні в Черкасах, та її чоловіка медики не виходили більше 40 хвилин.

Про це в інтерв'ю виданню "Факти" розповів новоспечений батько Олександр Кіркіча, який, власне, і прийняв пологи у своєї дружини Євгенії. Чоловік підозрює, що співробітники лікарні "сиділи і чекали, коли приїде лікар, щоб не брати на себе відповідальність".

Кіркіча сказав, що в корпусі лікарні, до якого він привіз дружину, були медичні працівники. Однак, всередину породіллю не пустили.

"Один вхід був закритий. Я побіг до другого, подзвонив у двері. Мені відчинили дві медсестри. Я пояснив їм, що дружина народжує, у неї позитивний тест на коронавірус і перейми частішають. Медсестри байдуже сказали, що я повинен знову об'їхати приміщення та заходити з іншого входу – того, який був закритий. Ми знову поїхали туди", – розповів чоловік.

Поки майбутній батько наполегливо дзвонив у двері, його дружина залишалася в машині. Двері ніхто так і не відчинив.

Кіркіча консультувався через телефон з лікаркою. Вона повідомила, що зателефонувала до лікарні і двері "ось-ось повинні відчинити".

"Минуло п'ять хвилин, десять, п'ятнадцять... Але ніхто не відчиняв. У дружини інтервал між переймами тим часом скорочувався. "Я відчуваю, як дитина вже опускається! – кричала Женя. – Сашо, я народжую!" – згадав він.

Чоловік знову повіз дружину до другого входу і сказав медсестрам, що там ніхто не відчиняє, а ситуація вже критична.

"Допоможіть, будь ласка! – благав. – Я не знаю, що робити!" Але вони як відрізали: "Нічим не можемо допомогти. І пустити вас теж не можемо. Чекайте там, де ми вам сказали". Пообіцяли, що зателефонують в іншу частину корпусу, щоб "поквапити бригаду". Через хвилину я знову був біля другого входу і через двері чув, як там дзвонив телефон – до нього ніхто не підходив", – розповів молодий батько.

Кіркіча зазначив, що не знав, як приймати пологи.

"Женя вже не могла терпіти. Вона спочатку пробувала ходити біля машини, потім забиралася на автомобіль – навіть залишилися сліди на капоті. А в якийсь момент просто лягла під деревом. Я підклав свою куртку, адже земля була дуже холодною... Поняття не мав , як приймати пологи. Але розумів, що потрібно діяти. Мені хотілося кричати, кликати на допомогу, але тільки кого?" – розповів чоловік.

Поруч із парою нікого не було, і пологи почалися прямо на землі.

"Я тільки встиг обробити руки антисептиком і... вже побачив, що показалася голівка дитини. У цей момент якраз під'їхала лікарка, з якою ми були на зв'язку. Вона почала телефонувати (як я зрозумів, комусь із корпусу, в який нас не пускали) і кричати: "Де ви ходите?! Чому досі не відчинили двері?!"

Лікарка буквально на хвилину відійшла до машини – і в цей момент я прийняв дитину. Дочка опинилася у мене в руках, я почув її перший вдих (голос Олександра затремтів. – Авт.). Не можу передати свої відчуття... Це було щось неймовірне", – згадав Кіркіча.

Після цього двері корпусу відчинилися і до жінки вийшла бригада медиків у захисних костюмах. Чоловік додав, що стан доньки в порядку, вона здорова.

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