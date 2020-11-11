У Черкасах закривають для прийому вагітних пологовий будинок – влада розводить руками

У Черкасах опинився під загрозою пологовий будинок в одній із найбільш густонаселених частин міста – Південно-Західному районі. Про потенційне закриття закладу говорять уже давно. Але тепер вирішили перейти від слів до діла.

Нині в оперативному порядку пологовий будинок переоблаштовують під прийом хворих на COVID-19, хоча будівля та її комунікації (передусім електромережа) не адаптовані до роботи з потрібним обладнанням. Тобто людей не зможуть лікувати від коронавірусу та його наслідків.

Після пандемії влада обіцяє відновити діяльність закладу як пологового будинку. Проте, за інформацією колективу, вже з нового року вони можуть залишитися без роботи, а на місці державного закладу відкриється приватний офтальмологічний центр.

У середу, 11 листопада, під стінами пологового будинку відбувся мітинг за участі медперсоналу та небайдужих жителів міста, які виступають категорично проти закриття пологового будинку.

За словами черкасця Миколи, у цьому пологовому будинку народжувала його дружина. Одні з пологів виявилися складними – врятували сім’ю професійні медики.

"Спочатку наша влада нехтує медиками, а потім скаржиться, що лікувати нікому. Спочатку закривають садочки, а потім вкладають десятки мільйонів, щоб збудувати нові. Те саме буде і з пологовим – не можна все міряти лише грошима. Має бути й соціальний складник. Не розумію, як влада Бондаренка може цього не усвідомлювати", – обурюється черкасець.

На мітинг приїхав і кандидат на посаду міського голови Черкас Віктор Євпак. Він переконаний, що заклад потрібно зберегти.

"Лише влада, яка не бачить у місті майбутнього, може так необдумано закривати пологовий будинок. Я впевнений, що під час ухвалення подібних рішень потрібно якісно дослідити питання в контексті й демографічних показників, і можливості влити сюди додаткові інвестиції, щоб створити комплексний медичний центр", – говорить Євпак.

За словами головної лікарки пологового будинку Ірини Риджаніч, медики закладу не були підготовлені до прийому “ковідних” хворих.

"Я сама перенесла COVID-19 середньої тяжкості. Персонал інфекційної лікарні, який мені допомагав, був підготовленим. Я дуже вдячна їм. Якщо місто планувало, що буде такий спалах, то треба було думати, як навчати медиків пологового будинку. Потрібно було проводити хоч якісь заняття. Нині просто кидають співробітників пологового туди, де палає", – зазначила Риджаніч.

У мерії ж говорять, що іншого приміщення, окрім пологового будинку, знайти для “ковідних” хворих не можуть.

"Потреба перепрофілювання медичних закладів (подекуди й розгортання мобільних шпиталів) виникає всюди. У нас на сьогодні можливості наявного ліжкового фонду фактично вичерпуються. Чому обрали для тимчасового інфекційного стаціонару саме пологовий будинок? Насамперед через його недостатню завантаженість. Водночас тут наявні 54 виводи для кисневої підтримки, щоправда, зараз плануємо їхню модернізацію", – заявив директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Всеволод Кульчиковський.

Після завершення мітингу під пологовим будинком небайдужі громадяни поїхали під міську раду й передали свої вимоги міській владі.