У Черкасах відмовилися вводити обмеження "помаранчевої" зони

Карина Бондаренко Суспільство 12:24, 12.10.2020 Оновлено: 12:39, 12.10.2020

Міська рада Черкас ухвалила рішення не вводити обмеження "помаранчевої" зони карантину в місті.

Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, рішення про внесення міста до "помаранчевої" зони є передчасним. У лікарнях зараз перебувають 67 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19, з яких тільки 48 – жителі Черкас.

"Про введення "помаранчевої" зони в нашому місті – вважаю його передчасним. На мою думку, немає достатньої кількості хворих, щоб вводити "помаранчеву" зону. Крім того, багато людей, які не є жителями Черкас, лікуються в черкаських лікарнях", – сказав Бондаренко.

У місті поки не будуть переводити школи на дистанційне навчання і обмежувати роботу підприємств і закладів.

"Насамперед потрібно дати допрацювати школам у нормальному режимі і потім тільки йти на канікули. Що стосується обмеження роботи підприємств та закладів, то передусім потрібно дотримуватися санітарних норм і засобів особистої гігієни і спокійно працювати, спокійно жити", – зазначив мер Черкас.

Карантинні обмеження в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за минулу добу, 11 жовтня, коронавірус у Харківській області виявили ще у 741 особи. Регіон став лідером за добовим приростом хворих в Україні.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Ветеран АТО створив апарат, який зможе допомогти дітям із ДЦП. Фото

Зеленський: якщо не закінчу війну, потрібна інша людина

У кандидата в депутати від ОПЗЖ знайшли "білий порошок"

Суд відмовився покарати Зеленського через скандал із мером Черкас

"Слуги народу" зробили на рекламному борді дві помилки в слові. Фотофакт