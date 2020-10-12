У Черкасах відмовилися вводити обмеження "помаранчевої" зони

Міська рада Черкас ухвалила рішення не вводити обмеження "помаранчевої" зони карантину в місті.

Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, рішення про внесення міста до "помаранчевої" зони є передчасним. У лікарнях зараз перебувають 67 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19, з яких тільки 48 – жителі Черкас.

"Про введення "помаранчевої" зони в нашому місті – вважаю його передчасним. На мою думку, немає достатньої кількості хворих, щоб вводити "помаранчеву" зону. Крім того, багато людей, які не є жителями Черкас, лікуються в черкаських лікарнях", – сказав Бондаренко.

У місті поки не будуть переводити школи на дистанційне навчання і обмежувати роботу підприємств і закладів.

"Насамперед потрібно дати допрацювати школам у нормальному режимі і потім тільки йти на канікули. Що стосується обмеження роботи підприємств та закладів, то передусім потрібно дотримуватися санітарних норм і засобів особистої гігієни і спокійно працювати, спокійно жити", – зазначив мер Черкас.

Карантинні обмеження в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за минулу добу, 11 жовтня, коронавірус у Харківській області виявили ще у 741 особи. Регіон став лідером за добовим приростом хворих в Україні.