У Черкасах відкриваються ресторани та салони краси – ЗМІ
Черкаська міськрада з 30 квітня виходить з карантину і відкриває роботу об'єктів торгівлі та сфери послуг.
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Відповідне рішення, за підписом заступника міського голови Ігорем Волошиним, опублікувало видання "Страна".
Згідно з документом, відкриваються непродовольчі магазини та сфера послуг, літні майданчики ресторанів, будівельні магазини, ринки та інше. Діяльність об'єктів може здійснюватися тільки за умови дотримання вимог законодавства щодо протиепідеміологічних заходів.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися красномовні фото і відео з парку "Кіото" у Києві, де люди масово вийшли на прогулянки, проігнорувавши карантин через поширення коронавірусу COVID-19.