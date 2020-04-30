У Черкасах відкриваються ресторани та салони краси – ЗМІ

Черкаська міськрада з 30 квітня виходить з карантину і відкриває роботу об'єктів торгівлі та сфери послуг.

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Відповідне рішення, за підписом заступника міського голови Ігорем Волошиним, опублікувало видання "Страна".

Згідно з документом, відкриваються непродовольчі магазини та сфера послуг, літні майданчики ресторанів, будівельні магазини, ринки та інше. Діяльність об'єктів може здійснюватися тільки за умови дотримання вимог законодавства щодо протиепідеміологічних заходів.

Черкаси виходять з карантину Страна

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися красномовні фото і відео з парку "Кіото" у Києві, де люди масово вийшли на прогулянки, проігнорувавши карантин через поширення коронавірусу COVID-19.

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