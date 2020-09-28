У Черкасах від COVID-19 померла вчителька

У Черкасах від коронавірусу померла вчителька початкових класів місцевої школи.

Про це повідомило видання "Про все" з посиланням на слова директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергія Воронова. 65-річна вчителька школи №29 хворіла вже тиждень.

Спочатку жінка намагалася лікуватися вдома. До лікарні її доправили 21 вересня.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг міськради Всеволод Кульчиковський зазначив, що жінка мала супутні патології. До медзакладу вона потрапила вже у вкрай важкому стані.

Крім коронавірусу, у неї були супутні захворювання серцево-судинної системи, легень і надмірна вага.

У Черкасах від коронавірусу померла вчителька. Сайт школи №29 Черкас

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі через спалах коронавірусу на карантин закрили школу № 137 на житловому масиві Тополя-3. У навчальному закладі COVID-19 виявили у п'ятьох викладачів, троє з них – учителі старших класів, двоє – молодших.