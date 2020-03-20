У Черкасах планують пускати в транспорт за перепустками через коронавірус

У разі появи в Черкасах випадків захворювання на коронавірус, там доведеться повністю припинити рух громадського транспорту.

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А поки в місті розглядають можливість пускати в автобуси за пропусками. Про це заявив мер міста Анатолій Бондаренко у програмі "72 години" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Але ми його не будемо зупиняти, доки не забезпечимо підвозом працівників стратегічних підприємств. Тому що створити транспортний колапс – великого розуму не потрібно", – сказав посадовець.

У разі появи в Черкасах коронавірусу, там можуть повністю припинити рух громадського транспорту

Бондаренко додав, що нині місцевий департамент ЖКГ спільно з його заступницею працюють над тим, аби розробити спеціальні маршрути й забезпечити можливістю дістатися на роботу насамперед лікарів, працівників аптек, теплокомуненерго, інших стратегічних підприємств.

На думку міського голови, є декілька варіантів, як це зробити. Перший передбачає, що громадський транспорт ходитиме за звичним графіком, але в автобуси і тролейбуси допускатимуть по посвідченнях і перепустках, виданих міською радою, із яких буде зрозуміло, що люди їдуть на роботу.

Ще однин варіант – громадський транспорт ходитиме не за звичними маршрутами, а за спеціальними рейсами, які підвозитимуть працівників на роботу і додому.

"Вивчаються й інші варіанти. Завдання – не наслідувати того, що відбувається в Києві, де після зупинки метро утворилися величезні затори", – підсумував Бондаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мукачевому Закарпатської області ввели додаткові карантинні заходи через коронавірус – там із 21 березня припиняє роботу громадський транспорт. Центральна частина міста буде перекриватися на вихідні.

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