У Черкасах 17-річний хлопець, який поскаржився на біль у серці та викликав швидку, вдарив фельдшерку електрошокером.

Як пише місцеве видання "Дзвін", інцидент трапився у п'ятницю, 13 листопада. Зазначається, що хлопця медики добре знали, оскільки він часто їх викликав до себе або до своєї бабусі.

Видання зазначило, що крім того, хлопця у місті знають, оскільки у 2016 році він врятував дівчат 7 та 8 років з-під криги на Дніпрі. Одну з них хлопець витяг власноруч. Тоді також стало відомо й те, що він має першу групу інвалідності через проблеми із зором.На його порятунок збирала гроші вся країна.

На виклику 21-річна фельдшерка зробила ЕКГ та виміряла хлопцеві тиск, його скарги не підтвердились. Медпрацівниця пояснила, що для госпіталізації причин немає, однак молодик почав сваритися та сперечатися.

"Коли ж хлопець почав кулаками трощити все та витягнув електрошокер, молода дівчина насправді злякалася. Він ударив бабусю, на фельдшерку прийшовся удар електрошокером. До того ж обіцяв ще вийти "убити водія швидкої та розтрощити й автомобіль", – пише видання.

Зараз фельдшерка перебуває у кардіологічному відділенні Третьої Черкаської міської лікарні. Після нападу у неї було порушення серцевого ритму, піднявся тиск та під час зняття ЕКГ дівчина втратила свідомість.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 14 жовтня в Кам'янському Дніпропетровської області чоловік напав на медиків швидкої допомоги і пограбував їх.