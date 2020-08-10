У Черкасах COVID-19 зафіксували в дитячому садку

Карина Бондаренко Суспільство 10:22, 10.08.2020 Оновлено: 10:57, 10.08.2020

У дитячому садку №34 в Черкасах зафіксували один випадок коронавірусу.

Про це повідомив керівник департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергій Воронов, повідомляє "Суспільне".

Він не уточнив, хто саме інфікований COVID-19. Тепер усіх дітей переведуть в ізоляцію на 14 днів, а садок закриють на ремонтні роботи.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Степанов розповів, як будуть контролювати COVID-19 у школах.

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