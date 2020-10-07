У частині України погіршиться погода: оголошено "жовтий" рівень небезпечності

7 жовтня вдень у Київській і Чернігівській областях очікуються значні дощі; у південних, центральних, східних і Сумській областях пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, такі погодні умови класифікуються як перший (жовтий) рівень небезпечності. Метеорологи також спрогнозували до кінця дня 7 жовтня на Київщині грозу.

Як порадили в КМДА, у разі, якщо сильний дощ застав на вулиці, треба за можливості оминати великі дерева. Також не варто паркувати поруч із ними автотранспорт – гілки можуть становити велику небезпеку.

"Якщо під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля – насамперед необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати у разі виникнення аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування", – зазначили в Київській міській держадміністрації

Окрім того, в Укргідрометцентрі повідомили, що 7-8 жовтня у східних областях та більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в Україні буде справжня осіння погода з усіма своїми примхами. На українців чекають як теплі сонячні дні, так і похмурі – з дощами і холодними вітрами.