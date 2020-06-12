У будинок Омеляна увірвалося ДБР з обшуками

Суспільство 07:29, 12.06.2020 Оновлено: 08:34, 12.06.2020

Рано-вранці 12 червня в будинок, де живе ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян, прийшли з обшуком співробітники ДБР.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, обшук пов'язаний з рішенням суду щодо колишніх власників будинку.

У будинок Омеляна увірвалося ДБР з обшуками
Facebook Володимира Омеляна

"6:30 ранку. Всі сплять, діти, дружина, мама. Вривається ДБР з обшуком. Начебто рішення суду щодо колишніх власників будинку, де ми зараз мешкаємо", – написав Омелян.

Користувачі в коментарях припустили, що візит ДБР пов'язаний з його вчорашнім виступом в ефірі телеканалу "Прямий" і постами у Facebook.

У будинок Омеляна увірвалося ДБР з обшуками
Facebook Володимира Омеляна
У будинок Омеляна увірвалося ДБР з обшуками
Facebook Володимира Омеляна
У будинок Омеляна увірвалося ДБР з обшуками
Facebook Володимира Омеляна
У будинок Омеляна увірвалося ДБР з обшуками
Facebook Володимира Омеляна
У будинок Омеляна увірвалося ДБР з обшуками
Facebook Володимира Омеляна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володомр Омелян звинуватив Зеленського в "смерті" "Укрзалізниці".

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