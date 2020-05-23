У місті Здолбунів Рівненської області зафіксовано спалах COVID-19 у будинку для літніх людей. Позитивні тести на коронавірус підтверджені вже у 24 осіб.

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Про це повідомила пресслужба Рівненської ОДА. Перші 12 інфікованих в комунальному закладі "Здолбунівський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів" були виявлені 21 травня. 23 травня кількість підтверджених випадків збільшилася.

Через спалах на в'їзді виїзді з території встановлено КПП.

У Здолбунові в будинку для літніх людей – спалах коронавірусу rv.gov.ua

Уточнюється, що COVID-19 підхопили люди від 36 до 83 років. Тестування в будинку-інтернаті триває.

Відомо, що з 24 заражених 8 працівників і 16 підопічних. У лікарні лікуються 5 осіб, інші – на самоізоляції.

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль доручив головному санітарному лікарю області Роману Сафонову виїхати на місце спалаху для контролю проведення ПЛР-тестування і протиепідемічних заходів.

У Здолбунові в будинку для літніх людей – спалах коронавірусу rv.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 23 травня, в Україні офіційно підтверджено 20 580 випадків коронавірусу.

РНБО

РНБО

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