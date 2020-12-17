У Британії знайшли новий тип коронавірусу: чим він небезпечний і чи працюватиме проти нього вакцина

Науковці в Британії б'ють на сполох – країну атакував новий мутант коронавірусу. Цей різновид виявили на південному сході країни зовсім нещодавно. Попри короткі строки, мутація ковіду вже встигла вразити тисячу осіб у 60 різних районах Британії.

Чим небезпечний цей тип коронавірусу й чи працюватиме вакцина проти нього, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Новий тип вірусу знайшли в Британії

Про нову мутацію коронавірусу заговорили кілька днів тому. Зокрема, інформацію оприлюднив британський міністр охорони здоров'я Метт Хенкок. Новий різновид COVID-19 набагато швидше передається від людини до людини, ніж його попередники. Його цитує ВВС.

В Європі та Америці вже почали робити щеплення від коронавірусу

Професор Алан Мак Наллі, експерт університету Бірменгема, також повідомив, що британські дослідні лабораторії помітили цього мутанта кілька тижнів тому. "Дуже важливо зберігати спокій і звертати увагу на нові форми вірусу, мислячи раціонально, оскільки це – нормальна еволюція явища. І ми очікуємо, що нові типи будуть приходити й минати, з'являтися весь час", – підкреслив професор.

Мутація – причина наших неприємностей

Старша наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, кандидатка біологічних наук Оксана Півень так само пояснює, що коронавірус мутує постійно.

"Уже за пів року з тієї миті, як було виявлено цей вірус, відкрили понад сто його мутацій. Він мутує постійно, в цьому природа вірусів. У них життєвий цикл значно коротший, ніж наш, тому вони еволюціонують швидше. І це одна з причин наших неприємностей від вірусів. Інша річ – де в його геномі виникають зміни", – говорить Півень.

Вона пояснила, чи діятиме вакцина від COVID-19 на новий, мутований коронавірус.

Учені обіцяють, що мутація не завадить боротися з вірусом

"Усі вакцини розроблені до спайк-білка вірусу. Це білок, яким вірус чіпляється за наші клітини. Якщо мутація не змінить ген, що кодує цей спайк-білок, то це ніяк не вплине на ефективність вакцини. Оновлений вірус може краще чіплятися за наші клітини, або швидше передаватися і поширюватися в наших легенях, дихальних шляхах. Але принципово це той же самий білок", – пояснює біологиня.

Небезпека все-таки існує

Неприємність може виникнути в разі, якщо цей білок зміниться на 50% і більше. Тоді вакцина може виявитися марною.

"Звичайно, теоретично, така небезпека існує. Але для цього потрібно, щоб відбулося дуже й дуже багато мутацій. А тим часом вакцини працюватимуть і готуватимуть нашу імунну систему до боротьби з коронавірусом", – підсумовує Півень.

Щеплення від коронавірусу вже почали робити літнім людям

Зі свого боку, завідувачка відділу вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАН України Алла Мироненко вважає, що якщо цей тип COVID-19 змогли ідентифікувати, тому він не страшний.

Мироненко зазначає, що зараз науковцям відомо близько 150 тисяч варіантів коронавірусу. Одні виявлені в Європі, інші – в Азії, Австралії. Та оскільки вони виявлені, то з ними працюють учені й небезпеки такі "мутанти" не становлять.