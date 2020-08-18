У Британії на фабриці солодощів виявили понад 70 хворих на COVID-19

Карина Бондаренко Суспільство 08:34, 18.08.2020 Оновлено: 08:53, 18.08.2020

У Великобританії в графстві Ноттінгемшир коронавірус виявили в 72 співробітників фабрики солодощів Bakkavor.

Захворювання підтвердили після перевірки 701 людини, повідомляє Sky News.

Усього на фабриці працює близько 1 600 працівників, тепер їх усіх протестують на COVID-19. Обставини спалаху на підприємстві не уточнюються.

Як писав OBOZREVATEL раніше, державне управління у справах інтелектуальної власності Китаю видало вітчизняному розробнику перший патент на вакцину проти коронавірусу.

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