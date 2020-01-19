Море квітів і сліз: убиті горем родичі зустріли жертв аварії літака МАУ

У неділю, 19 січня, в аеропорту "Бориспіль" почалося прощання родичів із жертвами катастрофи літака Boeing 737, який збили в Ірані.

Убиті горем українці зустріли тіла янголів, які доставили після ідентифікації в Тегерані (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Борт із загиблими зустріли зі сльозами на очах і величезними оберемками квітів. Церемонія прощання триватиме до 19:00.

Родичі чекали в будівлі аеропорту Страна

У "Борисполі" зустріли жертв аварії літака МАУ Офіс президента

У "Борисполі" зустріли жертв аварії літака МАУ Офіс президента

У "Борисполі" зустріли жертв аварії літака МАУ Скріншот

В "Борисполі" зустріли жертв аварії літака МАУ Скріншот

У "Борисполі" зустріли жертв аварії літака МАУ Страна

У "Борисполі" зустріли жертв аварії літака МАУ Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський оголосив 9 січня вдень жалоби у зв'язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії МАУ в Тегерані.

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує в Тегерані крах літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.

Крім того, влада Ірану дізналися, що український літак МАУ над Тегераном збили іранські ППО за день до офіційного визнання провини, 10 січня.

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