У Борисполі зафіксували перший випадок коронавірусу

Коронавірус COVID-19 в середу, 25 березня, зареєстрували у пацієнтки з Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування.

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Як розповів міський лікар Ілля Луців, зараженою виявилася молода дівчина. Цитотести показали два позитивні результати, передає "Це Бориспіль".

Епідемія коронавірусу

Відомо, що хвора перебувала на обліку у сімейного лікаря, тому кількість ймовірно інфікованих людей поки не відома. З її слів вона могла заразитися в аеропорту Борисполя або ж у приміщенні міської амбулаторії.

Зараз хвору госпіталізували в обласну інфекційну лікарню в місті Біла Церква, щоб остаточно підтвердити діагноз.

Зазначимо, що OBOZREVATEL постійно оновлює дані щодо коронавірусу станом на 25 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 25 березня, в Україні підтверджено 113 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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