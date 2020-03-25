Головна Новини
25 березня • оновлено в 11:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Борисполі зафіксували перший випадок коронавірусу

6.5т
Читати матеріал російською

Коронавірус COVID-19 в середу, 25 березня, зареєстрували у пацієнтки з Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як розповів міський лікар Ілля Луців, зараженою виявилася молода дівчина. Цитотести показали два позитивні результати, передає "Це Бориспіль".

Епідемія коронавірусу

Епідемія коронавірусу

Відомо, що хвора перебувала на обліку у сімейного лікаря, тому кількість ймовірно інфікованих людей поки не відома. З її слів вона могла заразитися в аеропорту Борисполя або ж у приміщенні міської амбулаторії.

Зараз хвору госпіталізували в обласну інфекційну лікарню в місті Біла Церква, щоб остаточно підтвердити діагноз.

Зазначимо, що OBOZREVATEL постійно оновлює дані щодо коронавірусу станом на 25 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 25 березня, в Україні підтверджено 113 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Бориспіль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги