У "Борисполі" розгорівся скандал через відомого авіаперевізника: що трапилося

В аеропорту "Бориспіль" розгорівся скандал із забороненим авіаперевізником YanAir Airlines, який більш ніж на 9 годин затримав виліт кількох літаків з України.

Обурені пасажири заблокували вхід у термінал F. Подробицями поділилася в Facebook одна з клієнток компанії, журналістка Божена Ікалюк. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Все почалося з того, що авіаперевізник YanAir Airlines за кілька днів ввічливо попередив про перенесення рейсу з 8:00 на 13:00. А потім трапилося все, як буває в страшному українському реаліті – щогодини нова інформація про рейс", – написала вона.

Пасажири заблокували термінал Facebook Божени Ікалюк

За словами дівчини, їй довелося прочекати в аеропорту більше 9 годин, проте в обіцяні терміни літак так і не зрушив із місця.

"Мені насправді не цікаво, у кого і чому забрали ліцензію, чому не видають сертифікат на переліт, чому екіпаж не може зібратися і чому представник YanAir не може нічого пояснити. Я просто хочу отримати те, на що я розраховувала і за що заплатила", – обурилася Ікалюк.

Інші користувачі в коментарях також розповіли про затримку їх рейсів, показавши підтверджувальні фото.

Facebook Божени Ікалюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня за результатами комплексної інспекційної перевірки YanAir Airlines Державна авіаційна служба ухвалила рішення про призупинення сертифікату експлуатанта авіакомпанії. Перевізник у відповідь заявив, що всі порушення були усунуті.

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