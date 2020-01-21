У Борисполі попрощались із загиблим пілотом МАУ: фото

У Борисполі (Київська область) 21 січня попрощались із загиблим другим пілотом літака МАУ, який збили в Ірані, Сергієм Хоменком.

Фото з церемонії прощання у Facebook опублікувала бригада транспортної авіації, в якій раніше служив загиблий льотчик. На неї прийшли безліч людей з квітами, щоб вшанувати пам'ять пілота.

"Бригада транспортної авіації віддає останню шану командиру ескадрильї "Блакитна стежа", полковнику запасу Сергію Хоменку. Вічного польоту", – написали побратими льотчика.

Сергія Хоменка похоронили у Борисполі Facebook бригади транспортної авіації

Сергія Хоменка похоронили у Борисполі Facebook бригади транспортної авіації

Сергія Хоменка похоронили у Борисполі Facebook бригади транспортної авіації

На сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook відзначили, що Хоменка поховали на території Книшового меморіально-паркового комплексу в Борисполі. Його могила буде поруч з місцем поховання загиблих льотчиків екіпажу Ан-30Б, літак яких збили у 2014 році в небі над Слов'янськом.

Прощання із Сергієм Хоменком в Борисполі УНН

Сергій Хоменко

Нагадаємо, до переходу в цивільну авіацію Хоменко був командиром ескадрильї транспортної авіації ЗСУ "Блакитна стежа".

Там же служив і загиблий Герой України Костянтин Могилко, літак якого збили над Слов'янськом. У мережі навіть з'явилося знакове фото, на якому Хоменко і Могилко зазнімковані в кабіні одного повітряного судна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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