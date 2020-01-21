У Борисполі попрощались із загиблим пілотом МАУ: фото

У Борисполі (Київська область) 21 січня попрощались із загиблим другим пілотом літака МАУ, який збили в Ірані, Сергієм Хоменком.
Фото з церемонії прощання у Facebook опублікувала бригада транспортної авіації, в якій раніше служив загиблий льотчик. На неї прийшли безліч людей з квітами, щоб вшанувати пам'ять пілота.
"Бригада транспортної авіації віддає останню шану командиру ескадрильї "Блакитна стежа", полковнику запасу Сергію Хоменку. Вічного польоту", – написали побратими льотчика.
Сергія Хоменка похоронили у Борисполі
Facebook бригади транспортної авіації
Сергія Хоменка похоронили у Борисполі
Facebook бригади транспортної авіації
Сергія Хоменка похоронили у Борисполі
Facebook бригади транспортної авіації
На сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook відзначили, що Хоменка поховали на території Книшового меморіально-паркового комплексу в Борисполі. Його могила буде поруч з місцем поховання загиблих льотчиків екіпажу Ан-30Б, літак яких збили у 2014 році в небі над Слов'янськом.
Прощання із Сергієм Хоменком в Борисполі
УНН
Сергій Хоменко
Нагадаємо, до переходу в цивільну авіацію Хоменко був командиром ескадрильї транспортної авіації ЗСУ "Блакитна стежа".
Там же служив і загиблий Герой України Костянтин Могилко, літак якого збили над Слов'янськом. У мережі навіть з'явилося знакове фото, на якому Хоменко і Могилко зазнімковані в кабіні одного повітряного судна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 січня в Києві на Берковецькому кладовищі поховали пілотів літака МАУ Олексія Наумкіна і Володимира Гапоненка, які загинули в авіакатастрофі в Ірані.
В цей же день на Дарницькому кладовищі Києва поховали стюардесу Юлію Сологуб.
А в Івано-Франківську 20 січня сотні людей вийшли на площу попрощатися із загиблою в авіакатастрофі літака МАУ під Тегераном бортпровідницею Марією Микитюк. Потім труну з тілом перевезли в рідне село Марії Старі Кривотули, де її й поховали.
Ще одного загиблого члена екіпажу, бортпровідника Ігоря Матькова провели в останню путь в селищі Козелець Чернігівської області.
Стюардесу Катерину Статнік поховали в селищі Нова Маячка Херсонської області.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".