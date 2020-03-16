У "Борисполі" приземлилися 46 українців із лайнера Diamond Princess

Українці-члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess пройшли карантин та повернулися зі США в Україну.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України у Telegram-каналі Коронавірус_інфо. Зазначається, що 46 українців, які перебували на круїзному судні, у понеділок, 16 березня, приземлилися в аеропорту "Бориспіль".

"Усі вони пройшли лабораторне тестування на COVID-19, коронавірусу в них не виявлено. Також усі особи витримали карантин протягом інкубаційного періоду 14 днів та більше не потребують додаткових досліджень", – йдеться у повідомленні.

Українці з лайнера Diamond Princess приземлилися в "Борисполі"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Японії затримали круїзний лайнер, на борту якого перебувало 3500 осіб через підозру на наявність смертельного коронавірусу.

Ддвоє громадян України, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess і заразилися там коронавірусом COVID-19, одужали.

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