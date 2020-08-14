У Білорусі звільнили двох українських волонтерів: вони заявили про катування

У Білорусі звільнили двох українських волонтерів організації "Восток SOS" – Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

Як повідомляє TUT.BY, Рєуцький розповів про катування з боку білоруських силовиків у слідчому ізоляторі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Цієї ночі змусили підписати протоколи, написані співробітниками міліції. Нікому не дали ці протоколи прочитати. Підписувати змушували. Тих, хто відмовлявся, били. Судовий розгляд був просто тут, був конвеєр. Усе було доволі швидко. Я навіть не впевнений, що це був суддя", – сказав Рєуцький після звільнення білоруському телеканалу.

Пізніше дружина Рєуцького Олександра Дворецька показала на особистій сторінці у Facebook перше фото чоловіка з Васильєвим на волі.

"Євген Васильєв і Костянтин Рєуцький на свободі. Ідуть у посольство України в РБ. Деталі згодом", – зазначила вона.

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