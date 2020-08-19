У Білорусі затримали українця, розшукуваного Росією

Карина Бондаренко Суспільство 12:38, 19.08.2020 Оновлено: 12:46, 19.08.2020

У Білорусі повідомили про затримання озброєного українця під час спроби в'їзду на територію країни.

Про це йдеться на сайті Державного комітету Білорусі. Зазначається, що чоловіка оголошено у розшук у Росії.

"18 серпня на пункті пропуску "Нова Гута" під час оформлення на в'їзд у нашу країну автобуса сполученням "Київ – Мінськ" прикордонники затримали 34-річного пасажира", – йдеться в повідомленні.

В особистих речах українця знайшли револьвер під дрібнокаліберний патрон і ніж довжиною клинка 18 см. Чоловіка передали співробітникам міліції.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Києві затримали підозрюваного в спробі зґвалтування 19-річної дівчини.

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