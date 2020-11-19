У Білій церкві COVID-хвору з сатурацією 70% не беруть до лікарні, – волонтерка

В Україні пацієнтів з коронавірусом (COVID-19) в критичному стані відмовляються госпіталізувати.

Як розповіла в ефірі програми "Право на владу" на 1+1 волонтерка Леся Литвинова, до неї звернулася мешканка Білої церкви з проханням допомогти її матері-пенсіонерки з підтвердженим COVID-19.

"Захворіла 6 листопада, чекаємо місця в лікарні, поки перебуває вдома на ізоляції... Не може дихати, у неї астма. Пульсоксиметр показує рівень кисню 70%", – зачитала вона повідомлення.

На питання, чому в такому стані маму не беруть до лікарні, жінка відповіла, що немає місць.

"На жаль, ця ситуація не поодинока", – підкреслила волонтерка.

За словами Литвинової, їй зателефонував доктор Черкаської інфекційної лікарні і запитав, чи можна поділитися концентраторами в лікарню.

"Ми дійшли спільної думки, що концентратори в лікарні – це в принципі ненормально, так бути не повинно. Там не витримують проводки, концентратори потрібно обробляти, треба міняти фільтри. Про це ніхто не думає, це – затикання дірок", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 листопада в Путивлі Сумської області жінка померла перед входом у лікарню.

Волонтер Дана Ярова розповіла про катастрофу в лікарнях з COVID-пацієнтами.