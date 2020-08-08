У Бердянську виловили гігантську медузу. Фото

На узбережжя Азовського моря харків'янин виловили гігантську медузу.

Зловив морського мешканця він в курортному місті Бердянську, повідомляється в Telegram-каналі "Х ... Харків".

"Х*вчанін зловив о*ітельну медузу в Бердянську і бажає всім гарного відпочинку", – йдеться в повідомленні.

Як видно на знімку, у медузи фіолетові края. Це може свідчити про наявність отрути в неї.

Харків'янин зловив гігантську медузу в Бердянську. Telegram "Х ... Харків"

Як повідомляв OBOZREVATEL, дайвер виявив ската-хвостокола в районі собачого пляжу Одеси, який є рідкісним в тих краях.

За його словами, цей вид є небезпечним для людини.