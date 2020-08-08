У Бердянську виловили гігантську медузу. Фото

В Азовському морі виловили гігантську медузу. Кадр відео YouTube.
На узбережжя Азовського моря харків'янин виловили гігантську медузу.
Зловив морського мешканця він в курортному місті Бердянську, повідомляється в Telegram-каналі "Х ... Харків".
"Х*вчанін зловив о*ітельну медузу в Бердянську і бажає всім гарного відпочинку", – йдеться в повідомленні.
Як видно на знімку, у медузи фіолетові края. Це може свідчити про наявність отрути в неї.
Харків'янин зловив гігантську медузу в Бердянську. Telegram "Х ... Харків"
Як повідомляв OBOZREVATEL, дайвер виявив ската-хвостокола в районі собачого пляжу Одеси, який є рідкісним в тих краях.
За його словами, цей вид є небезпечним для людини.