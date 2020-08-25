У Бердянську дельфіни влаштували ігри з відпочивальниками. Відео

Марина Погорілко Суспільство 04:20, 25.08.2020

У курортному Бердянську на узбережжі Азовського моря дельфіни влаштували ігри з відпочивальниками.

Відповідне відео з'явилося в Facebook користувачки Юлії Шелкопляс із геотегом "Бердянська коса". Тварини плавали між людьми і високо вистрибували, викликаючи захват у людей.

На кадрах видно, як кілька дельфінів бризкалися, пустували і вистрибували на людей. Водночас вони викликали шквал позитивних емоцій і вересків у відпочивальників.

"Вони повернулися!" – написала Шелкопляс.

Проте дехто з користувачів засумнівався у тому, що відео було знято у Запорізькій області через надто чисту воду, яка мало властива Азовському морю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі біля танкера Delfi, що затонув на пляжі "Дельфін", знайшли мертвого дельфіна. У мережі висловили стурбованість екологічною ситуацією після викиду нафтопродуктів у море.

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