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12 березня • оновлено в 14:32
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У Бердянському порту у пасажирів судна запідозрили коронавірус

3.8т
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В Бердянському порту перебуває судно з громадянами, які мають ознаки зараження коронавірусом.

Як повідомили міністр інфраструктури України Владислав Криклій, судно потрапило до порту під прапором Коморских островів.

"Днями були виявлені певні ознаки на судні, під прапором Коморських островів, яке відвідало Бердянський порт. Людей ізолювали в каюти. Там здійснюється спостереження. Тобто ми їх не забирали ні на які обсервації або в інфекційні відділення. Вони там залишаються, але під наглядом наших медиків", – зазначив Криклій.

Людей ізолювали у каютах: у Бердянському порту у пасажирів судна запідозрили коронавірус

У свою чергу головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу заявив, що, ймовірніше, найближчим часом буде підтверджено другий випадок захворювання COVID-19 в Україні. Пацієнт з ознаками захворювання повернувся до України з Польщі.

Зазначимо, що станом на 12 березня, в Україні підтверджено один випадок інфікування коронавірусом. Чоловік проживає у Чернівцях та повернувся з Італії через Румунію.

Нагадаємо, що у ВООЗ офіційно оголосили, що спалах нового коронавірусу у світі є пандемією. Водночас по всій території України запровадили карантин, а президент США Дональд Трамп оголосив 30-денну заборону на в'їзд в країну людей із Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівцях госпіталізували вже п'ятьох людей з підозрою на коронавірус COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна Бердянськ
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
обозники, а фоточку Бердянского порта найти не судьба, или одесский и так сойдёт?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Откуда в Запердядске условия определять короновирус?!))) Бегите, пока нацисты вас камнями не закидали...
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Михайлов Виталий, дрочишь на нациков? мож санитаров вызвать?
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