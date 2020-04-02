У Бердичеві сім'я хворого на коронавірус COVID-19 щодня витрачає до 5 тисяч гривень на лікування.

Єдиний пацієнт, 49-річний чоловік вже десяту добу перебуває в стаціонарі з підтвердженим діагнозом, йдеться в сюжеті ТСН.

"Не дай Боже комусь таке пережити. Він говорити не може, йому важко, він починає задихатися. Якщо чую його голос, у мене вже добрий день", – розповіла дружина хворого Ольга Лукашенко.

Жінка припустила, що вірус чоловік підчепив у Борисполі, куди в аеропорт підвозив знайомого. Після того як у нього піднялася температура і йому зробили тест на COVID-19, тільки тоді чоловіка поклали в лікарню. Причому ліки сім'я купувала за свій кошт.

Коронавірус в Україні

"Антибіотики дорогі. Це дуже велика доза. У мене є всі чеки з лікарні. Я придбала лікування повністю до рукавичок, шприців, крапельниць, мені жодної копійки не виділили", – поскаржилася Лукашенко.

Українка повідомила, що вже заборгувала родичам і знайомим понад 10 тисяч. Крім того, вона разом з сином і 80-річною мамою зараз перебуває на карантині, тому препарати в медустанову носять рідні та сусіди.

"Куди я тільки не телефонувала, куди не пробивалася – навіть до депутата, мені ніхто не запропонував жодної допомоги", – поділилася горем Лукашенко.

У лікарні повідомили, що надають пацієнтові всю необхідну допомогу, але антибіотиків не має у списку безкоштовних ліків.

"Є перелік, затверджений Кабміном. Карбепенемі до переліку не входить. Потрібно проводити тендери. Напряму, навіть якщо у нас є кошти, ми їх не можемо взяти. Вони не входять до переліку, а це порушення чинного законодавства", – пояснив заступник головного лікаря Бердичівської міської лікарні Олександр Самолюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Бердичева, який захворів на коронавірус, контактував з багатьма лікарями до того, як у нього виявили інфекцію.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!