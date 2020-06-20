Відмовилися госпіталізувати з температурою 42°: у Рівному помер чоловік із COVID-19. Ексклюзив

У Рівному літній чоловік Іван Шиманський помер після відмови прийняти його в інфекційне відділення міської лікарні. Хоча експрес-тест підтвердив наявність COVID-19. Місцева влада разом із лікарями запевняють, що пенсіонер нібито сам відмовився від госпіталізації. Однак жодної заяви у медиків немає.

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Порадили приймати парацетамол

Як розповіла нам його дочка Олена Чернієнко, 31 травня батько повернувся з роботи з задишкою.

"Ще до цього днів п'ять він почувався погано, температура була невисокою, 37 градусів, потім зникла. Але з'явилася задишка, це одна з ознак коронавірусу. Температура була 38, мама викликала швидку. Їх обох відвезли до інфекційного відділення міської лікарні Рівного", – говорить OBOZREVATEL жінка.

Швидка допомога відвезла чоловіка в інфекційку Кореспондент

У лікарні літньому чоловікові зробили експрес-тест, який показав коронавірус. "Але також взяли аналіз на ПЛР і сказали, що результату потрібно чекати два-три дні. Жодного обстеження батькові не проводили, не зробили навіть КТ або рентген. Просто вручили письмову консультацію про те, що рекомендують звернутися до сімейного лікаря. І все. Ніхто не пропонував йому лягти в лікарню. Назад батькам довелося їхати на таксі самим", – зазначає Чернієнко.

Однак увечері в Івана Матвійовича піднялася температура вище 40 градусів. "Мама розповідала, що було навіть 41-42 градуси. Вона подзвонила в інфекційне відділення, запитала, що робити, – викликати швидку чи їхати в лікарню? Там порадили приймати парацетамол, температура повинна впасти. Але якщо буде погано почуватися, то викликати швидку або приїжджати самому", – згадує Олена.

Однак, незважаючи на прийнятий парацетамол, батькові Олени ставало гірше: "Мама дзвонила в швидку, а батько вже не рухався, хоча ще був при свідомості. У нього градом котилися сльози, він розумів, що вмирає. У швидкій говорили, що бригада вже виїхала, але, коли лікарі приїхали, тато вже помер", – додала дочка.

У міській лікарні Рівного пенсіонера не госпіталізовували cml.rv.ua

Вісім годин у квартирі з трупом

А далі почалося пекло. Мамі Олени з п'ятої години ранку до першої години дня довелося перебувати в квартирі з тілом чоловіка. Ніхто не їхав забрати труп у морг.

Медики швидкої рекомендували телефонувати на "102", щоб наряд приїхав і зафіксував смерть. Однак на півтора десятка дзвінків у поліцію там відповідали: "Чекайте, наряд виїхав". Об 11 ранку дочці вдалося зв'язатися з керівництвом поліції, але там сказали, що це не їх компетенція, і порекомендували звернутися до сімейного лікаря.

Зі свого боку лікарка відмовилася робити довідку, мотивуючи це тим, що Іван Шиманський уже здав тест на коронавірус. "Тільки коли мені вдалося додзвонитися в обласну адміністрацію заступнику голови, він повідомив, що у них така ситуація вперше, коли людина вмирає, не дочекавшись результату тесту на COVID-19. Виходить, китайському тесту вони не довіряють, а ПЛР тесту ще немає. Тому вони вирішують, що ж робити, і в який морг його везти", – розповідає Олена.

Дочка запевняє, що влада обманює

Однак жінку обурило, коли від імені обласної влади з'явилося повідомлення, що нібито її батько відмовився від госпіталізації, а потім помер.

"Це відверта брехня! Їм потрібно було прикрити цей випадок смерті, тому так і заявили. Я питала у батьків, що їм сказали в лікарні? Там заявили, що треба чекати результату тесту. До того ж, його навіть не обстежили, тільки взяли аналіз і поміряли тиск та температуру. Вони навіть КТ йому не зробили. Коли я стала відкрито писати про те, що це неправда, вони терміново скликали брифінг. І заявили, що у них є позначка в журналі, де написано, що нібито батько відмовився від госпіталізації. Я сама юристка і знаю, що якщо людина не хоче в лікарню, вона власною рукою пише заяву про відмову. Такого документа у них немає", – обурюється Олена.

Хотіли змусити купувати ліки

Як з'ясувалося під час розтину, Іван Матвійович помер від двостороннього запалення легенів. Результатів тесту на ПЛР, які взяли в інфекційному відділенні міської лікарні, рідні досі не отримали.

Хоча ховати Шиманського сказали як померлого від коронавірусу. "Мама подзвонила і розповідає, що в ритуальній службі з неї взяли гроші за два катафалки. В одному повезуть труну з тілом батька, у другому поїде спеціальна бригада. Однак за фактом приїхала звичайна бортова вантажівка", – продовжує Олена.

Під час усього похорону дружина Івана Матвійовича була з температурою. Ніхто з медиків не поцікавився контактними особами померлого від коронавірусу чоловіка. Тільки після похорону жінка пішла в поліклініку до сімейного лікаря, взяла направлення до лікарні.

Під час лікування у мами Олени тричі брали тест, але всі три рази результат був негативним.

Коронавірус

"У лікарні мама лежала в окремому блоці з іще однією пацієнткою. Виходити звідти не можна. Коли прорвало каналізацію у санвузлі палати, то жінкам довелося всім цим дихати два вихідних дні, тому що сантехнік на роботу приходить у понеділок. Також спочатку хотіли її змусити платити за ліки. Принесли список необхідних препаратів, мама відмовилася. Потім вдруге принесли. І тільки на третій раз були всі необхідні ліки. Мама підрахувала за час лікування на неї витратили препаратів на суму 12-3 тисяч гривень", – пояснює Олена.

Літня жінка в поліцію звертатися не хоче. Як і дочка-юрист, вона прекрасно розуміє, що, крім витрачених нервів, нічого не доб'ється.

"Влада зібрала брифінг. Завідувачка інфекційним відділенням заявила, що нібито батьки повинні були рано вранці приїхати в лікарню, а батько в журналі написав відмову. Це неправда", – наголошує вона.

У лікарні все заперечують

Заступник головного лікаря міської лікарні Рівного Ігор Дундюк так прокоментував ситуацію нам: "Було розслідування на рівні міста. Ми розбиралися в цій ситуації. Лікар, який приймав цього чоловіка, каже, що він був не важким. Але йому запропонували лягти в лікарню, щоб поспостерігати чи є температура, інтоксикація. Вони з дружиною відмовилися, і чоловік розписався в журналі про відмову. Просто дочка живе окремо, і вона була не в курсі ситуації".