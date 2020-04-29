У Балаклії Харківської області неподалік від військового арсеналу, де в 2019 році сталися вибухи, розгорілася масштабна пожежа.

Вогонь спалахнув на виїзді з міста на окружній дорозі близько 12:30 29 квітня, передає UA:Харків. Відомо, що загорілася суха трава (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Пожежа в Балаклії Скрін відео

kh.dsns.gov.ua

Із вогнем борються три відділення рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загрози розповсюдження немає.

За словами представника ДСНС у Харківській області Ігоря Лупандіна, пожежа сталася по іншу сторону арсеналу, а її площа становить 350 квадратних метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: