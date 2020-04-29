У Балаклії біля військових складів спалахнула пожежа. Відео

Дарина Дурова Суспільство 21:29, 29.04.2020 Оновлено: 22:26, 29.04.2020

У Балаклії Харківської області неподалік від військового арсеналу, де в 2019 році сталися вибухи, розгорілася масштабна пожежа.

Вогонь спалахнув на виїзді з міста на окружній дорозі близько 12:30 29 квітня, передає UA:Харків. Відомо, що загорілася суха трава (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Пожежа в Балаклії
Скрін відео
kh.dsns.gov.ua

Із вогнем борються три відділення рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загрози розповсюдження немає.

За словами представника ДСНС у Харківській області Ігоря Лупандіна, пожежа сталася по іншу сторону арсеналу, а її площа становить 350 квадратних метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Бізнес збунтувався проти карантину: Кабмін пішов на поступки

"Операція Баум": оточення Зеленського влаштувало аферу з медичним вантажем із Китаю

Ровесник держави, за яку загинув: стало відоме ім'я воїна ЗСУ, убитого на Донбасі

Найманці Путіна убили воїна ЗСУ на Донбасі: розв'язався кривавий бій

Рейс завернули за кілька годин: Україна не пустила заробітчан до Лондона