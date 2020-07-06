У 'Азові' повідомили про раптову смерть досвідченого бійця. Фото захисника

У батальйоні "Азов" повідомили про смерть свого бійця, ветерана війни на Донбасі Олега Крашаниці із позивним "Терміт".

Як зазначили у пресслужбі "Азову", додавши фото загиблого, смерть бійця настала раптово на 52-ому році життя. Причину смерті у батальйоні не назвали.

У пресслужбі зазначили, що помер "Терміт" зранку 6 липня. Він був досвідченим фахівцем з мінно-підривної справи.

"З великим сумом повідомляємо, що сьогодні вранці раптово пішов з життя боєць полку "Азов", 52-річний підполковник Олег Крашаниця на псевдо "Терміт". Він був надзвичайно досвідченим фахівцем з мінно-підривної справи, на рахунку якого – кілометри розмінованих територій та незліченна кількість врятованих життів наших бійців та цивільних людей", – написали у "Азові".

Олег "Терміт" Крашаниця azov.org.ua

Олег "Терміт" Крашаниця azov.org.ua

Підполковник Олег Крашаниця в полку "Азов" займав посаду офіцера з інженерного забезпечення. Також він займався інструкторською діяльністю – навчав особовий склад,проводив різноманітні заняття із інженерно-саперної справи. "Під час бойових виїздів Терміт проявляв високий професіоналізм та компетентність, неодноразово допомагав мешканцям прифронтових територій, розміновував "сіру зону", – зазначили військові.

Олег "Терміт" Крашаниця azov.org.ua

Олег "Терміт" Крашаниця azov.org.ua

Сам боєць був родом з Павлограда Дніпропетровської області, проживав у Білій Церкві. До лав полку "Азов" Терміт долучився на початку 2015 року.

"Побратими пам’ятають його як дуже ввічливу, привітну та щиру людину, яка завжди приходила на допомогу не лише порадою, а й ділом", – наголосили у батальйоні.

Олег "Терміт" Крашаниця azov.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі у війні з Росією загинули 3094 військових ЗСУ, поранення отримали майже 12 тисяч захисників.