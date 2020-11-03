Аваков розповів про плани України після оголошення вироку Марківу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів про плани України щодо Віталія Марківа після того, як апеляційний суд Італії оголосить йому вирок.

Про це повідомила пресслужба МВС. Суд узяв перерву до 18:30 за італійським часом (19:30 за київським часом), після чого стане відомо, коли буде оголошено рішення нацгвардійця.

За його словами, українська сторона буде задоволена у разі виправдального вироку.

"Тоді Віталій сідає в літак та вирушає в Україну, а ми продовжуємо оскаржувати в Європейському суді те, що він його було затримано на цей період часу. Якщо суд підтвердить вирок попередньої інстанції – ми будемо подавати касацію, оскаржувати в Європейському суді, а також задіємо дипломатичні канали, оскільки було порушено право на захист, що дає нам підстави звертатися в європейські інстанції", – сказав глава МВС.

Також Аваков розповів про те, що Марків виступив у суді із прикінцевим словом.

"Виступив стримано, гідно й емоційно. Він сказав, що сторона захисту навела достатню кількість підтверджень його невинуватості. Ще раз наголосив, що він військовослужбовець і знає, що таке дисципліна та гідність. І всі звинувачення проти нього безпідставні. Після цього судді заявили, що йдуть у нарадчу кімнату. О 18:30 вони або оголосять вирок, або скажуть скільки їм ще потрібно часу", – заявив він.

За словами Авакова, на засіданні 3 листопада виступала адвокатка родини загиблого Роккелі Алессандра Баллеріні, яка намагалася виправдати сепаратистів, замовчуючи їхні реальні злочини.

"Адвокатка заявляє, що начебто сепаратисти піклувалися про цивільних осіб і журналістів, ховали їх від обстрілів із боку українських сил. Водночас вона не вказує, що тими днями в районі Слов’янська було вбито 165 осіб, у підвалах закатовано 5 журналістів. Я там був. Там було розстріляно чотирьох протестантських священників. І все це ці самі сепаратисти, але чомусь про це вона не каже", – зазначив очільник МВС.

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