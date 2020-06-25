У 30 країнах Європейського регіону зафіксували спалахи COVID-19: Україна серед них
У ВООЗ заявили, що в 30 країнах Європи зафіксовано спалахи COVID-19
В 11 з них зростання захворюваності особливо сильне і загрожує серйозними наслідками
Серед цих країн є Україна, а також Швеція, Вірменія, Казахстан, Азербайджан, Молдова, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Киргизстан і Косово
Водночас до кінця літа в цих країнах очікують спад пандемії
Ханс Клюге повідомив про спалахи COVID-19 в Європейському регіоні (джерело: WHO / Europe)
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що в 30 країнах Європейського регіону зафіксовані спалахи COVID-19.
Як повідомляє ВВС, директор регіонального бюро ВООЗ у Європі Ханс Клюге зазначив, що в 11 з них зростання захворюваності за останні тижні особливо швидке – Україна серед цих країн.
"У 30 країнах Європи за останні два тижні збільшилася кількість нових випадків. В 11 з цих країн прискорена передача привела до дуже значного поверненню вірусу, яке, якщо його не зупинити, знову поставить системи охорони здоров'я на грань", – заявив Клюге.
Крім України, в списку "рекордсменів" – Швеція, Вірменія, Казахстан, Азербайджан, Молдова, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Киргизстан і Косово.
До кінця літа, на думку Клюге, в цих країнах може початися спад захворюваності, який, втім, може перейти в другу хвилю пандемії.
"Ми повинні підготуватися до осені, коли COVID-19 може зіткнутися з сезонним грипом, пневмонією та іншими захворюваннями, оскільки у результаті вірус досі активно циркулює серед людей, і поки немає жодного ефективного лікування, жодної ефективної вакцини", – підсумував Клюге.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вважає, що країна може зіткнутися з іще одним піком захворюваності COVID-19 цього літа.