У 29 населених пунктах Криму зникла вода в свердловинах

В анексованому Росією Криму через посуху 29 населених пунктів перевели на режимне водопостачання і почали підвозити воду.

У місцевих свердловинах вона вичерпалася. Про це на нараді 21 вересня заявив так званий "глава" підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов, передають "Крим.Реалії".

"На ранок сьогоднішнього дня 29 населених пунктів переведені на режимне водопостачання або на підвезення води в зв'язку з тим, що дебет у свердловинах, скажімо так, зник. Але я все одно планую якусь кількість машин із ємностями до завтрашнього дня перетягнути в Сімферопольську філію, щоб ними підстрахувати райони, в які не зможуть дотягнутися мої колеги", – сказав він.

Про які саме населені пункти йдеться, Баженов не уточнив.

Водночас із початку вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху й обміління водоймищ почався жорсткий етап обмежень подачі води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку військово-політичного експерта Олександра Коваленка, Крим почав перетворюватися на пустелю насамперед через те, що з 2014 року окупанти не приділяли уваги ані освоєнню нових джерел води, ані ремонту інфраструктури.

Також він назвав зазначив, що заяви російської пропаганди про провину України, що перекрила Північно-Кримський канал, не витримують критики, тому що запасів прісної води на півострові досить для постачання цивільного населення, але не на військові бази.