У 2019 року в Україні ввезено 716 тисяч тонн аміачної селітри, а це 250 "Бейрутів", – аналітик

Директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк вважає, що в Україні починають потихеньку забувати про вибух в Бейруті, а саму тему з аміачною селітрою спускати на гальмах.

Статистику обороту аміачної селітри в Україні аналітик представив на своїй сторінці у Facebook.

"2,7 тисячі тонн аміачної селітри, що вибухнула в порту Бейрута – це більш ніж в три рази менше, ніж знаходиться в порту" Південний "на зберіганні. Акції активістів в даний момент є єдиною надією на те, що проблему почнуть якось вирішувати . в українських портах щомісяця зберігається і перевалюється від 100 до 150 тисяч тонн аміачної селітри, яка імпортується в основному з Грузії, Болгарії, Туреччини та Румунії", – пише експерт.

За даними Миселюка, в Україні, за різними оцінками, розташовано більше 600 складів по зберіганню цього вибухонебезпечної речовини. Наскільки дотримуються норми зберігання і яка кількість аміачної селітри концентрується на цих складах – з'ясувати з відкритих даних неможливо.

"Основні виробники аміачної селітри в Україні – "Рівнеазот","Азот" (Черкаси) і "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот". Всі підприємства входять в холдинг "Остхем", який минулого тижня оперативно заявив, що на їхніх об'єктах постійно проводяться комплексні планові та позапланові перевірки такими відомствами як СБУ, ДСНС, Госеконадзор на відповідність вимогам безпеки ", – заявив експерт.

Миселюк навів дані Держкомстату України, згідно з якими в Україні з року в рік зростає обсяг імпорту аміачної селітри. Якщо в 2016 році обсяг імпорту склав менше 100 тисяч тонн, то в 2017-му він був уже близько 340 тисяч, в 2018-му – 440 тисяч і в 2019 році його обсяг склав 716 тисяч тонн.

"Хто і як контролює весь цей обсяг, рівний 250 "Бейрутам", а також його шлях, починаючи від його попадання до України і аж до внесення в грунт? – вкрай заплутане питання", – стверджує аналітик.

За даними Миселюка, імпортерами аміачної селітри в Україні сьогодні є, щонайменше, чотири десятки фірм, бенефіціарів яких не завжди легко простежити.

"А навіть якщо це зрозуміло, то хто в Україні контролює імпортерів цієї небезпечної речовини, і хто стежить за тим, щоб фірми робили всі необхідні витрати на безпеку?", – запитує експерт.

За словами Директора Інституту соціально-політичного проектування "Діалог", левова частка імпорту нітрату амонію в Україні (він же – аміачна селітра) поставляється в Україну з "РуставіАзота", що належить російській корпорації АФК "Система" олігарха Володимира Євтушенкова. "Це саме та селітра, яка рвонула в Бейруті", – зазначив експерт.

Андрій Миселюк підкреслив, що якщо в 2017 році лише кожна п'ята тонна нітрату амонію потрапляла в Україну через порт, то в минулому році українські порти прийняли майже 70% всього імпорту, що відповідає обсягу в півмільйона тонн.

Багато українських портів, за словами аналітика, як і бейрутський, не мають ані спеціального обладнання, ані спеціалізованих складів для зберігання аміачної селітри.

"Херсонський морський порт перевалив в минулому році понад 150 тисяч тонн нітрату амонію (ще 33 тисячі тонн припадають на річковий порт Херсона). Три миколаївських порту спільно перевалили ще близько 120 тисяч тонн за рік. Більше 200 тисяч тонн перевалено в портах Одеської області (Одеса , Чорноморськ, Південний, Ізмаїл та інших)", – пише експерт.

"Судячи з того, що в порту" Південний "навіть не можуть розібратися з лежачим там два роки вибухонебезпечним вантажем, питання зависло десь в стінах КМУ всерйоз і надовго. Чиновники, схоже, вирішили звільнитися ритуальними діями", – зазначив Миселюк.