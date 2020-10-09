У 19 років пішов воювати на Донбас, а тепер бореться за життя: захиснику України терміново потрібна допомога

23-річний Данило Скрябін не відсиджувався в тилу, а добровільно пішов у військкомат і підписав контракт із ЗСУ. Хлопець воював на Донбасі в складі 92-ї ОМБр, а через деякий час захворів. У шпиталі поставили серйозний діагноз, однак є всі шанси допомогти Данилу подолати хворобу.

Детальніше про ситуацію – у матеріалі OBOZREVATEL.

Потай від рідних підписав контракт

Данило Скрябін народився і жив в Ізюмі Харківської області. Це всього за 50 кілометрів від Слов'янська, де 2014 року почалися перші бойові дії на Донбасі. Під окупацію потрапила частина його родини.

"Розумієте, це стало особистим. Але через мій вік в армію неможливо було потрапити", – каже Скрябін.

Тоді хлопцеві було всього 17 років, він відучився – став лікарем-ветеринаром. Трохи попрацював в елітній клініці, але не витримав і "втік" на війну. На момент підписання контракту Данилу Скрябіну було 19 років.

"Тоді багато моїх друзів вже пішли в Збройні сили й захищали Батьківщину. І я не зміг жити, вдаючи, що це мене не стосується. Потай від рідних підписав контракт і вирушив на фронт", – розповів Данило.

Відразу туди, де гаряче

2016-2017 роки в складі 92-ї механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка воїн захищав населені пункти Донецької області – Мар'їнку та Красногорівку. Там Данило вперше побачив російських військових, важку техніку, смерті цивільного населення, яке потерпало від обстрілів окупантів.

"Найважче було втрачати товаришів: годину тому вони їли й пили зі мною за одним столом, а потім не поверталися з бою... Деяким було всього по 20 років. "Йшли" і цивільні – люди допомагали нашим військовим, вірили в нас, а наступного дня гинули від мінометів або снайперських куль", – згадує Данило.

За порадою командира воїн вирішив вступити до ВНЗ, щоб стати офіцером і змінювати нашу армію на краще ізсередини, наближати її до стандартів НАТО. А в день від'їзду його приголомшили трагічною новиною: ворог під своїми ж обстрілами зайшов на одну з позицій наших військових. Страшний підсумок: сімох побратимів Данила вбили на місці, а трьох забрали в полон.

"Це стало потрясінням – я довго не міг отямитися. Не пам'ятаю як, але опанував себе і склав іспити", – розповів Скрябін.

У листопаді 2019 року курсант Військового інституту танкових військ Національного технічного університету ХПІ, який захоплювався спортом, став погано почуватися. У Харківському військовому госпіталі після обстеження хлопцю сказали: онкологія. Діагноз – "негоджкінська ненодальна В-клітинна лімфома з клітин мантійної зони 4В стадії". Одразу перевели на лікування до військового госпіталю в Києві.

Данило вже переніс шість тяжких курсів хіміотерапії, зараз – стадія ремісії, проте, на думку лікарів, вона довго не триватиме. І важливо саме зараз зробити пересадку кісткового мозку, який було уражено.

На запит про пересадку відгукнулася турецька клініка й виставила рахунок майже в 30 тисяч доларів.

Для Данила та його сім'ї це непідйомна сума. З фінансами зараз, м'яко кажучи, не дуже. Батьки хлопця працюють у туберкульозному диспансері, який через два місяці буде закрито, а вони залишаться без засобів до існування.

Як розповіла OBOZREVATEL волонтерка Наталя Юсупова, половину необхідних коштів на лікування в зарубіжній клініці вже вдалося зібрати. Долучилися й волонтери зі США. Але у випадку з Данилом час не чекає, необхідно терміново зібрати решту 14 тисяч доларів.

Усі небайдужі можуть дати шанс 23-річному хлопцю, який заслуговує жити й бути щасливим.

Реквізити, на які можна перерахувати кошти, щоб Данило якомога швидше відправився на лікування в турецьку клініку:

5168 7456 0406 3518 (Приватбанк) Скрябін Данило Володимирович

Facebook Данила Скрябіна – тут.