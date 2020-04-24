У 10 років сам на "Мерседесі": в Запорізькій області зняли дитину за кермом. Відео

У Токмаку Запорізької області на Великдень, 19 квітня, 10-річна дитина кермом "Мерседеса" з'їздив в магазин. Поліція знайшла порушника і його батька.

Відповідне відео в Instagram its_zp. У повідомленні сказано, що місцеві жителі вже не вперше бачать, як школяр управляє автомобілем (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Поліція 22 квітня встановила особу неповнолітнього та його родичів. Правоохраніітелі зупинили автомобіль "Мерседес", за кермом якого перебував батько хлопчика.

На нього складено адміністративний протокол за статтею 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має документів на право керування) КУпАП.

З хлопчиком проведуть профілактичні бесіди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 12-річний хлопчик викрав автомобіль Nissan, щоб покататися. Поліцейські знайшли дитину сплячою в машині в п'яти кварталах від місця злочину.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!