Головна Новини
25 квітня • оновлено в 02:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У 10 років сам на "Мерседесі": в Запорізькій області зняли дитину за кермом. Відео

910
Читати матеріал російською

У Токмаку Запорізької області на Великдень, 19 квітня, 10-річна дитина кермом "Мерседеса" з'їздив в магазин. Поліція знайшла порушника і його батька.

Відповідне відео в Instagram its_zp. У повідомленні сказано, що місцеві жителі вже не вперше бачать, як школяр управляє автомобілем (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

У 10 років сам на "Мерседесі": в Запорізькій області зняли дитину за кермом

Поліція 22 квітня встановила особу неповнолітнього та його родичів. Правоохраніітелі зупинили автомобіль "Мерседес", за кермом якого перебував батько хлопчика.

На нього складено адміністративний протокол за статтею 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має документів на право керування) КУпАП.

З хлопчиком проведуть профілактичні бесіди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 12-річний хлопчик викрав автомобіль Nissan, щоб покататися. Поліцейські знайшли дитину сплячою в машині в п'яти кварталах від місця злочину.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Тег
Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,8 мільйони осіб, загинули – понад 194 тисячі.

  • Шмигаль оголосив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень в Україні.

  • Ізраїльський препарат від коронавирусу дав приголомшливий результат: є перші врятовані.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • У США припинили використовувати препарат, яким лікують коронавірус в Україні. Він вбиває людей!

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги