У 10 хасидів в Україні знайшли коронавірус, – мер Умані

У десятьох хасидів, які прибули з паломництвом до Умані, тест на коронавірус COVID-19 виявився позитивним.

Водночас четверо з них під час повторного тестування отримали негативний результат. Про це розповів мер Умані Олександр Цебрій в ефірі телеканалу ZIK.

"На сьогодні, за інформацією Міністерства внутрішніх справ і міграційної служби, на території міста перебувають 2,5 тис. паломників-хасидів. Ми провели ПЛР-тестування за кошти самих паломників і виявили 10 COVID-позитивних паломників. З них четверо повторно були відтестовані, і тест у них негативний – це говорить про те, що вони вважаються здоровими. А шість – COVID-позитивних", – зазначив глава міста.

Крім цього, Цебрій розповів, що хворі перебувають у готелі, який виділили брацлавські хасиди під заклад, де будуть жити COVID-позитивні паломники з легкою формою хвороби. Тих людей, у яких буде виявлено середній або важкий ступінь перебігу хвороби, госпіталізуватимуть в інфекційне відділення міської лікарні.

За словами мера Умані, на COVID-19 уже протестували близько 400 хасидів. Водночас він зазначив, що точну кількість хасидів у місті йому невідомо.

"Я не можу сказати, скільки їх точно, їх ніхто не рахував. У мене точної цифри немає. Ніхто не перераховував, скільки їх перебуває на території міста. Я керуюся такою статистикою, яку мені дала міграційна служба", – зазначив Цебрій.

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