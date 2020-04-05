Гумористична студія "Квартал 95" прийшла до висновку, що судячи з останніх політичних подій, створюється враження, що в Україні простіше звільнити всіх нових чиновників, ніж посадити хоча б одного старого.

На YouTube-каналі "кварталівців" з'явилося відео, в якому вони тролять свого колишнього лідера і нинішнього президента України Володимира Зеленського за те, що він не виконує обіцянку посадити всіх порушників законів, які працювли або працювали в українському уряді (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

В ефірі програми "Вечірній Квартал" вони пофантазувати, що відбувалося в кабінеті екс-генпрокурора Руслана Рябошапки за день до його звільнення.

"Квартал 95" затролив Зеленського через головну обіцянку Кадр з відео

У відео можна побачити, як Зеленський вичитує Рябошапку за те, що той не влаштовує обіцяні "посадки" чиновників.

"Рябошапка, не сади сидівшу, не сади ту, що судила, у тебе одні приказки! Їх що, по фракціям садити?" – обурився президент України.

"Квартал 95" затролліл Зеленського через головного обіцянки Кадр з відео

В першу чергу Зеленський запропонував посадити колишнього президента України Петра Порошенка і звернувся за допомогою до глави Білорусі Олександра Лукашенка. Однак той не зрозумів в чому проблема "посадок":

"У вас в'язниці закінчилися? У чому проблема?".

У мережі пожартували над даними відео і написали в коментарях, що "це не смішно, а сумно".

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Інтернет-користувачі обурені, чого Зеленський не може зробити просту справу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Квартал" висміяв дизайнерські маски в Раді. Вони заявили, що "це більше схоже на частину жіночої білизни".

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