"В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена". Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в транспортном сообщении с Россией, которые будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, о котором он говорил ранее. – Ред.

Я за любые ограничения любых отношений с Российской Федерацией пока идет война, до той поры, пока Россия не вернула нам Крым и Донбасс и не выплатила нам репарации за ущерб, и не выплатила денежные компенсации всем семьям погибших и всем раненым нашим бойцам, и всем вынужденным покинуть свои дома в Крыму и на Донбассе.

Россиян и так мало ездит сюда, и будет ездить еще меньше. Если граница не закрыта сама по себе, будут ездить на автобусах, на бла-бла карах, на чем угодно. Но Омелян прав в том смысле, что государство не должно в этом помогать: если хотите, поезжайте сами, нанимайте машину, что угодно, но государство должно иметь минимальные отношения с Российской Федерацией в период до того момента, о котором я сказал.

Я уверен, что все равно будут найдены какие-то транспортные лазейки: машины, автобусы и т.д., но государство в этом участвовать не должно. Я объясню, почему.

Вы помните, что недавно задержали проводника поезда Киев-Москва? Одно дело, когда человек едет сам туда, сам берет на себя эти риски, хотя и МИД предупреждал, все предупреждали, что ехать туда опасно, никто вас не защитит. И тысячи украинцев сидят в тюрьмах РФ за подброшенные наркотики, за всякие надуманные обвинения, и защитить их невозможно. Каждый, кто едет туда, должен осознавать степень риска, что он может быть следующим. Это первое.

И второе. Государство не должно рисковать своими сотрудниками, как в случае с проводниками поездов. Это государственные работники, которые вынуждены туда ехать. И вот один из них сел в российскую тюрьму. Я полностью поддерживаю Володю Омеляна, потому что считаю, что ни он, ни государство не должно на себя брать ответственность, отправляя людей туда. Частным образом – вы сами за себя отвечаете, но государство в этом, в этих рисках содействовать не должно для безопасности и свободы граждан Украины.