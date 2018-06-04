Я про реакцию коллег Аркадия напишу, бывших коллег, калек от профессии, намертво вписанных в безобразный рисунок режима либеральными пятнами. Эти люди с полотна Босха, которые имеют внешность чуть более приглядную, чем все остальные чудовища, бросились критиковать и поучать Аркадия в его запредельно сложной жизненной ситуации. Проще говоря, они начали его пинать.

А дело тут вот в чем. Их досада тянется уже давно, с тех самых пор, как Аркадий практически единственный сделал свой выбор. Они-то на выбор не способны, они жертвовать чем-то, терять что-то ради своих убеждений не способны, поэтому они дико злятся и злорадствуют, как только представляется такая возможность. Просто Аркадий вышел из системы. Он не остался там ни рукой, ни ногой, а вышел весь и полностью из путинской системы ценностей. Он один из единственных российских журналистов, которые совершенно свободен в своих мыслях и в отражении их на бумаге. Он имеет роскошь не сидеть на двух стульях, не прогибаться перед российскими антиконституционными законами, не идти на сделки с совестью из-за трусоватых редакторов, стыдливо не править свои тексты в угоду политической конъюктуре. Он - свободный человек и свободный журналист. Каким и должен быть настоящий журналист. Он отражает правду российского бытия и преступлений этой страны без эвфемизмов, витиеватых аллегорий, полунамеков и полутонов. Нет, Аркадий рубит с плеча. Убийц называет убийцами, палачей палачами, рабов рабами. Войну он называет войной. И живет этой войной, потому что нет более страшного преступления, чем война.

Новини Столкновение морали мира с моралью войны

А его коллеги не могут так, как может он. Не могут и не хотят. Они находятся в зоне своего комфорта (зону читаем во всех смыслах) и они завистники. Аркадий теперь знаменит на весь мир, сам того не желая, но слава пришла. Мало того, что он честен перед собой, так еще и известен. Свет этой славы упал на благообразные лица псевдолиберльных российских деятелей, обнажив червивое нутро. Все закономерно. Моя поддержка тебе, Аркадий Бабченко . И это пройдет. Ты живи, главное, вопреки им всем. А человеческую жизнь в России никогда не ценили. Вот и сегодня твоя жизнь стала разменной монетой для многих моралистов и коллег по цеху. И не более.

P.S. Мало того, что ты стал знаменит на весь мир, но еще и живой остался. Вот этого они простить тебе не могут.