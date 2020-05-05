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5 травня • оновлено в 11:56
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Важкохворого 5-річного українця не пустили на літак у Китаї

3.3т
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У Китаї важкохворого 5-річного українця відмовилися брати на борт літака авіакомпанії "Air China", який летів до України.

Як розповіла ZAXID.NET мама хлопчика Ольга Роїк, дитині провели в Китаї операцію з пересадки печінки. При такій процедурі лікарі тимчасово зшивають м'язи живота, щоб нова печінка могла адаптуватися та рости.

Але китайська компанія відмовилася брати на борт хлопчика, пояснюючи це зміною тиску на висоті, що може бути небезпечним. Однак дитина вже чотири роки живе з не зашитими м'язами і вже шість разів літала Тим більше три місяці тому він з мамою прилетів до Китаю цією же авіакомпанією, ніяких зауважень не було.

Ольга Роїк з сином

Ольга Роїк з сином

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"У мене на руках були всі документи. А вони захотіли ще довідку, що Ромі можна літати, ще й з іншої – головною клініки міста. А ми там не проходили реабілітацію, тому нам відмовили в такій довідці, тому що тоді ще треба проходити повне обстеження. Але я з дитиною літала цим же авіалініями кілька разів. І ніхто ніколи у нас такої довідки не просив, а коли ми купували квитки, то ніхто не попередив, що якісь нові правила", – пояснила Роїк.

Після відмови взяти їх на борт, мати з хворою дитиною просиділа в китайському аеропорту 16 годин. А коли побачила, як літак злетів у небо, втратила свідомість. Роїк сказала, що весь цей час вона намагалася додзвонитися в українське консульство, однак там не брали трубку. Українка відзначила, що їй відмовили у вильоті 2 травня, а в консульстві вийшли на зв'язок лише три дні потому.

Ольга Роїк з сином

Ольга Роїк з сином

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Відзначимо, що у Роїк 10 закінчується віза, а також гроші на проживання в Китаї. До цього вона з сином жили в лікарні, де місяць обходився в понад 4 тисячі доларів. Також вона не знає, чи повернуть їй гроші за рейс. Наступний літак з Китаю запланований тільки в кінці травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український МОЗ кинув онкохворої українця в Іспанії.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Китай
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Белый господин
Белый господин
Бегом в американское посольство. Туда жаловаться нужно. Все, что идёт из Вашингтона докладывают президенту в первую очередь.
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