Тяжких хворих на COVID-19 стало більше в Києві, реанімація перевантажена, – лікарка

Більша частина хворих на коронавірус, що звертаються по медичну допомогу до Київської клінічної лікарні №4, мають потребу в кисні.

Про це в бліцінтервю OBOZREVATEL розповіла директорка (головлікарка) медзакладу Тетяна Мостепан. "Зараз хворі набагато тяжчі, ніж раніше. Їх абсолютно неможливо порівняти з тими хворими, які були ще в липні. З початку серпня до нас госпіталізовано 80% хворих вже із дихальною недостатністю", – повідомила вона.

Як пояснила лікарка, для хворих на COVID-19 передбачені спеціальні "кисневі" ліжка, до яких підведено кисень. Якщо стан хворого дозволяє, він отримує кисневу допомогу через дихання в масці. Якщо ситуація більш складна, пацієнта підключають до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) для неінвазійної вентиляції легень. Якщо і це не дає ефекту, хворому роблять інтубацію і примусову вентиляцію легень.

Мостепан додала, що в реанімаційному відділенні лікарні перебуває близько 20 пацієнтів, це відділення працює в нестандартному режимі, кисневі ліжка фактично всі зайняті.

Повну версію бліцінтерв’ю з Тетяною Мостепан читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через стрімке зростання госпіталізацій з COVID-19 в Україні невдовзі може початися колапс у лікарнях для пацієнтів з цією хворобою.