Тяжелые времена.

В Киеве произошел взрыв. Госпитализировано четверо детей.

Дети играли в старой заброшенной машине Волге. Туда они за лазили не единожды.

В последний раз, сегодня, дети нашли там странную коробку. При ее открытии прогремел взрыв.

Ожоги, ранения, ударная волна разметала в разные стороны, один мальчишка в реанимации.

На днях в Суммах произошел взрыв гранаты, тоже много людей пострадало.

Я уже не однократно писал, что таких случаев будет все больше. Действия при угрозе взрыва или терракта мы рассматриваем на наших бесплатных курсах в Центр підготовки цивільної самооборони

Также, я неоднократно писал, как действовать при разных угрозах в цикле #без_паники

Это все не шутки, друзья, у нас каждую неделю взрыв или убийство. Страну будут дестабилизировать, уже это делают. Кроме того большой приток оружия и криминального элемента.

А еще нужно помнить про идиотов, которые несут беды в любое, а особенно в военное время. Вчера в Киеве оторвало руку мужчине самодельным взрывным устройством, которое они мастерили по пьяне.

Наша с вами задача, совместно следить за безопасностью дома, улицы, района, города, страны.

В Израиле это не задача одой полиции или спец служб, это невозможно. В Израиле все общество превращено в одно большое МЧС.

Нам нужно привыкать к нужным реалиям и противостоять им.

Вместе победим.

Вот мой старый пост-инструкция о поведении при нахождении незнакомого предмета на улице.

Что делать если Вы нашли посторонний предмет в зоне АТО или даже у себя на остановке, общественном месте и т.д.

Всегда предполагайте, что он заминирован. Часто боевики минируют детские игрушки, кошельки, пачки сигарет, компъютеры.. Иногда на мину могут бросить пригоршню монет. Не так давно начали минировать оружие, газовую трубку или ствольную коробку автомата.

Нормальные воины всегда минируют тела и брошенный транспорт. Всегда!

На войне часто нет цели убить - достаточно покалечить оторвав палец или стопу - и нет бойца. Калека выгодней чем убитый, его нужно спасать и аккуратно нести, он вопит и плачет деморализируя подразделение.

Другое дело теракт. Тут чаще всего целью является максимальное количество жертв. Чем больше тем лучше.

В городе маскировать взрывное устройство будут под обьемные предметы.

Мы сейчас не трогаем смертников.

Чаще всего это будут обычные сумки, машины, коробки. Емкости которые можно нашпиговать взрывчаткой и предметами поражения: гвоздями, шайбами, металической стружкой и т.д.

Алгоритм поведения:

Рассмотрим только город.

Никогда ничего не трогайте и не поднимайте постороннего.

Если Вы обнаружили странный предмет без владельца в месте массого скопления людей, спросите окружающих чей он. Если ответа нет, то попросите всех отойти и сообщите об угрозе в полицию и людям следящим за порядком в данном месте, вахтерам, дежурным станции, охране.

Организуйте контроль за местом и предупреждайте всех об опасности до прибытия полиции или саперов.

Безопасная дистанция от предмета слишком велика, что бы достичь ее в реальности.

Убедитесь, находитесь не ближе 50 метров, желательно занижены и укрыты за крепкой стеной или металическим столбом подальше от окон и стекляных объектов.

Если посторонний человек просит Вас приглядеть за вещами, не стесняйтесь попросить его показать Вам содержимое. Не хочет? Скажите, что боитесь теракта. Нормальный человек ценных вещей не оставляет постороннему и с пониманием должен отнестись к просьбе. Нет, вызывайте полицию.

Теперь проблема, полиция не панацея. Последние события показали их полную не компетентность и отсутствие протоколов на такие события. Поэтому продублируйте вызов Пожарным и в МЧС.

Дождитесь приезда. Если Вас не будет, а опасность не выявлена, то Вас могут обвинить в хулиганстве. Если же Вы на месте то все ок, просто проявили бдительность.