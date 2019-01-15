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''Тягти дзвіницю не будемо!'' Намісник Києво-Печерської лаври відзначився зухвалою заявою

2.3тЧитати матеріал російською

Російська православна церква в Україні не має наміру залишати Києво-Печерську лавру і вивозити святині в Росію.

Про це на брифінгу 15 січня заявив архімандрит Полікарп, зазначивши, що лавра дісталася їм у "жахливому стані", але потроху її довели до ладу.

"Ми нікуди звідси їхати не збираємося, і вивозити святині і лаврську велику дзвіницю через Дніпро тягти в Москву не збираємося", — сказав він.

Полікарп наголосив, що він і його прихильники — українці. "Ми живемо на своїй землі, молимося за свій народ і за свою країну, щоб Господь її благословляв", — додав він.

''Тягти дзвіницю не будемо!'' Намісник Києво-Печерської лаври відзначився зухвалою заявою

"Православне Життя"

Архімандрит розповів, що раніше у лаврі було тільки бездоріжжя і жахливі умови для ченців. Зараз же, за його словами, ці проблеми вдалося вирішити.

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"Запущені храми були страшно. Той стан, в якому була наша святиня у 88-му році і зараз — небо і земля. І доріжки, по яких ми ходимо — раніше суцільні баюри були, а тепер рівні — такі, хоч бочком котися", — сказав він.

Полікарп запевнив, що все це може побачити будь-який відвідувач лаври.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 січня загорілася будівля, що належить Києво-Печерській лаврі.

Пізніше поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в умисному підпалі. За даними правоохоронців, він був у стані алкогольного сп'яніння.

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
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