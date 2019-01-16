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"Тягнуть Бога за бороду": скандальний митрополит РПЦ розлютився через ПЦУ

1.8тЧитати матеріал російською

Скандальний митрополит Запорізький і Мелітопольський (РПЦ в Україні) Лука заявив, що українських політиків чекає ганьба за спроби підпорядкувати собі церкву.

Про це він сказав у зверненні до глави Новомиколаївської районної держадміністрації Володимира Гряністого, повідомляє сайт "Союз православних журналістів".

"Реанімуючи середньовічний постулат "чия влада, того і церква", ви намагаєтеся "притягнути Бога за бороду" до ніг своїх господарів заради того, щоб вислужитися перед ними. Пам'ятайте, що на чужому нещасті щастя не побудувати, і все погане повертається сторицею до людини, яка створила зло", — зазначив Лука.

У своєму листі митрополит вказав, що "державна посада не робить небожителем і не звільняє від дотримання Конституції".

Митрополит Лука

Митрополит Лука

Віталій Горбенко, Facebook

"Ваші дії із примусу шляхом умовлянь і залякування духовенства Новомиколаївського благочиння Запорізької єпархії УПЦ із метою ухилення у розкол через зраду церкви-матері — Української православної церкви, яка народила їх як священиків, повністю суперечать цій статті, що являє собою порушення присяги державного службовця", — уточнив він.

Митрополит підкреслив, що подібні дії свідчать про незнання історії боротьби людини з Богом в особі створеної і очолюваної ним церкви.

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"Подібних спроб знищити або підпорядкувати собі церкву було безліч. Невже ви ніколи не чули про дії Нерона, Максиміліана, Робесп'єра, Сталіна, Гітлера або Хрущова, їм подібних і їхніх вірних прислужників? Усі їхні потуги були зруйновані Богом. Церква, як стояла, так і стоїть, і стверджує слово істини! Що збереглося у народній пам'яті про згаданих вище осіб? Ганьба і народний осуд! Сьогодні в цей список історія вписує імена тих, хто вирішив підняти руку на Українську православну церкву", — завершив Лука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука регулярно їздить у Москву і на окуповані території Донбасу.

Раніше він похвалив священика, який відмовився відспівувати трагічно загиблу дворічну дитину в Запоріжжі.

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Тег
ПЦУ
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Комментарии на сайте не модерированы
Кот Мирослава
Кот Мирослава
.Піп забув , що " навіть волос не впаде з голови без волі Господа..."У нього, правда ,інший володар- " вялікий" Пуууутя, але він ніщо проти волі Господа.
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