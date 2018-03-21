Тягнеться з "совка": чому в Україні не хочуть вчити дітей із синдромом Дауна

В Україні в деяких навчальних закладах І-ІІ ступенів користуються радянською системою навчання дітей з синдромом Дауна.

Про це в ефірі ObozTV повідомила керівник Національного офісу з реформи деінституціалізації при Уповноваженому президента України Марьяна Онуфрик.

"На жаль, говорити про високий рівень впровадження інклюзивності в українських школах дуже рано. Особливо якщо це стосується дітей із синдромом Дауна. Справа в тому, що як правило, такі діти можуть отримувати послуги або в спеціальних школах-інтернатах, або в спеціальних школах. Тобто мова йде тільки про спеціальну освіту, а не про інклюзивну", - розповіла вона.

Проте, акцентує Онуфрик, у всьому світі інклюзивна освіта є невід`ємною частиною загальної освіти дітей, і це запрацювало, коли розвинули весь спектр послуг для людей з інвалідністю: тобто від самого народження до кінця життя. "Є розуміння, що чим раніше почнуть розвиток дитини, тим більшого успіху вона досягне в подальшому житті", - підкреслила експерт.

"В Україні комплексна система відсутня. Дитячі будинки та інтернати в системі Мінсоцполітики І-ІІ ступенів... В нас досі діє радянська система, де було задокументоване і негласне правило – діти з синдромом Дауна не підлягають навчанню. В системі Міносвіти є школи-інтернати, де знаходяться такі діти, але більшість все ж таки в системі Мінсоцполітики, і діти не отримують належну освіту. Тобто про інклюзію для таких діток мова не йде, а якщо і йде, то це більш виключення, ніж загальна тенденція", - заявила Мар`яна Онуфрик.

Раніше "Мед.Обозреватель" опублікував правду і міфи про людей з синдромом Дауна.