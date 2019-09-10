Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Тягне до моря": наймолодший звільнений моряк зворушливо розповів про плани на волі

2.1т Читати матеріал російською

Наймолодший зі звільнених від російського полону українських моряків Андрій Ейдер розповів, що мріє повернутися в рідну Одесу і нарешті зіграти весілля. Крім того, він зізнався, що його так само тягне до моря, як і всіх інших Героїв, які повернулися в Україну.

Своїми подальшими планами захисник України поділився в інтерв'ю "Повернись живим". Також він згадав про те, наскільки важко було відбувати незаконне ув'язнення в країні-агресорі практично без зв'язку зі своїми побратимами.

Андрій Ейдер

Андрій Ейдер

"Повернись живим"

"Про те, що нас нібито будуть відправляти додому 30 серпня, я дізнався пізніше з новин, а потім подробиці мені розповів адвокат. За декілька днів до самого обміну мене підняли о 4 ранку і сказали збирати речі. У літаку я був радий бачити весь свій екіпаж – тих, із ким не бачився на судах. Ми спілкувалися, обговорювали новини і свої плани. Зустріч із хлопцями на судових засіданнях – це завжди була радість", – розповідає Ейдер.

"Коли ти сидиш довгий час у камері з якимось сусідом (у мене це був наркоман, дід, який відбував покарання за хабар, і шахрай), а потім вириваєшся в суд, то, хоча і перебуваєш у специфічному місці, але поряд люди, з якими ти багато пройшов, вони як твоя родина. Коли вийшов із літака, звичайно, була радість. Я знав, що треба триматися, адже мене чекають рідні", – згадує юний моряк.

Новини
"Їм потрібен час": стало відомо про стан звільнених моряків

За його словами, під час перебування в російських СІЗО психологічно на нього не тиснули. Зараз же звільнений Герой дещо розгублений від уваги журналістів і каже, що хоче скоріше повернутися додому, в рідну Одесу.

"Я вже зробив пропозицію своїй дівчині Марині й готуюся наступного літа зіграти весілля. Дуже хочу в Одесу, хоча Київ для мене рідне місто, це ж Україна. Але я хочу додому – там друзі, родина. Та й до моря тягне, всіх нас до нього тягне. Ці дев'ять місяців мене дуже змінили. Я зрозумів, що кар'єра, гроші – це взагалі неважливо, коли ти не можеш бути поряд із людьми, з якими звик бути, яких ти любиш", – зворушливо поділився своїми переживаннями Ейдер.

До слова, каблучку для пропозиції коханій Андрію зробив його батько. Він приїхав зустрічати звільненого сина просто з фестивалю і за ніч подолав 700 кілометрів. Чоловік до останнього не вірив, що обмін нарешті відбудеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Андрія Ейдера, Дмитро, розповів, що після лікування юний моряк планує продовжити службу у ВМСУ і вивчитися на офіцера.

Нагадаємо: до України 7 вересня з російського полону повернулися 35 осіб, серед яких політичні в'язні і 24 моряків.

Зараз у Росії в ув'язненні продовжують перебувати декілька сотень людей, зокрема затримані в окупованому Криму кримські татари. В Офісі президента України анонсували новий етап обміну полоненими і назвали можливі терміни.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Обмін полоненими
Особа
Дмитро Ейдер
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
2
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Тянет к морю.пойду наверно служить на крейсер""укроИна"",сказал молодой мокряк.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel