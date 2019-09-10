"Тягне до моря": наймолодший звільнений моряк зворушливо розповів про плани на волі

Наймолодший зі звільнених від російського полону українських моряків Андрій Ейдер розповів, що мріє повернутися в рідну Одесу і нарешті зіграти весілля. Крім того, він зізнався, що його так само тягне до моря, як і всіх інших Героїв, які повернулися в Україну.

Своїми подальшими планами захисник України поділився в інтерв'ю "Повернись живим". Також він згадав про те, наскільки важко було відбувати незаконне ув'язнення в країні-агресорі практично без зв'язку зі своїми побратимами.

Андрій Ейдер "Повернись живим"

"Про те, що нас нібито будуть відправляти додому 30 серпня, я дізнався пізніше з новин, а потім подробиці мені розповів адвокат. За декілька днів до самого обміну мене підняли о 4 ранку і сказали збирати речі. У літаку я був радий бачити весь свій екіпаж – тих, із ким не бачився на судах. Ми спілкувалися, обговорювали новини і свої плани. Зустріч із хлопцями на судових засіданнях – це завжди була радість", – розповідає Ейдер.

"Коли ти сидиш довгий час у камері з якимось сусідом (у мене це був наркоман, дід, який відбував покарання за хабар, і шахрай), а потім вириваєшся в суд, то, хоча і перебуваєш у специфічному місці, але поряд люди, з якими ти багато пройшов, вони як твоя родина. Коли вийшов із літака, звичайно, була радість. Я знав, що треба триматися, адже мене чекають рідні", – згадує юний моряк.

За його словами, під час перебування в російських СІЗО психологічно на нього не тиснули. Зараз же звільнений Герой дещо розгублений від уваги журналістів і каже, що хоче скоріше повернутися додому, в рідну Одесу.

"Я вже зробив пропозицію своїй дівчині Марині й готуюся наступного літа зіграти весілля. Дуже хочу в Одесу, хоча Київ для мене рідне місто, це ж Україна. Але я хочу додому – там друзі, родина. Та й до моря тягне, всіх нас до нього тягне. Ці дев'ять місяців мене дуже змінили. Я зрозумів, що кар'єра, гроші – це взагалі неважливо, коли ти не можеш бути поряд із людьми, з якими звик бути, яких ти любиш", – зворушливо поділився своїми переживаннями Ейдер.

До слова, каблучку для пропозиції коханій Андрію зробив його батько. Він приїхав зустрічати звільненого сина просто з фестивалю і за ніч подолав 700 кілометрів. Чоловік до останнього не вірив, що обмін нарешті відбудеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Андрія Ейдера, Дмитро, розповів, що після лікування юний моряк планує продовжити службу у ВМСУ і вивчитися на офіцера.

Нагадаємо: до України 7 вересня з російського полону повернулися 35 осіб, серед яких політичні в'язні і 24 моряків.

Зараз у Росії в ув'язненні продовжують перебувати декілька сотень людей, зокрема затримані в окупованому Криму кримські татари. В Офісі президента України анонсували новий етап обміну полоненими і назвали можливі терміни.

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