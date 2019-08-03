Творять беззаконня: машина Uklon знову потрапила в аварію

У Києві водій сервісу виклику авто через інтернет Uklon у нетверезому стані не впорався з керуванням над машиною і врізався в огорожу.

Про це у Facebook розповів голова ради Федерації роботодавців Києва Андрій Антонюк. "Продовжуєте користуватися Uklon, так любите адреналін?" – написав він. Відзначимо, це не перша ДТП за участю таксистів у столиці.

Часті аварії і скандали навколо діючих в Україні служб таксі свідчать про необхідність їх офіційної реєстрації, звернув увагу президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський.

"А в таксі вони лічильники введуть? Змусять пофарбувати в один колір і тариф дадуть встановлювати місцевій владі?" – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Ілюстрація. Таксі Pexels

Раніше журналісти нашого видання з'ясували, як працюють таксі в Україні й коли їздити може бути небезпечно.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку травня в Запоріжжі фотограф, журналіст і продюсер Дар'я Синельнікова потрапила в неприємний інцидент із таксі Uklon. Жінка поскаржилася на те, що водій запізнився, не хотів її везти, а також почав її ображати.

У липні в Одесі таксист і один невідомий відвезли пасажирку в безлюдне місце, де, погрожуючи ножем, зґвалтували.

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